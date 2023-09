Scusate il ritardo. Arrivano i nostri. Anzi, tornano. Tanta, tantissima, Roma in campo, sì, ma anche appena fuori dal campo, là dove batte il cuore più puro della Roma e del romanismo. In campo è stata festa dal primo minuto all'ultimo, ma per un lungo momento si è fermato il tempo, è calato il silenzio, un breve vuoto colmato da applausi fieri e orgogliosi, uno spicchio è diventato giallorosso: Signa Inferre, uno striscione levato tra il giallo e rosso. Il grido di battaglia del Gruppo Quadraro, un nuovo segno sulla pelle del popolo giallorosso, un ritorno e al tempo stesso un nuovo inizio. Dalla giovinezza a sempre, sempre lì, allo stesso posto. Cambia la forma, non la sostanza, niente può scalfire nome, amore e gloria. Avanti le insegne, avanza Roma.

MV