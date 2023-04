LAROMA24.IT - Su la testa. La Roma torna a vincere e inaugura nel migliore dei modi un importante e delicato ciclo di partite. Accantonate sconfitte e relative amarezze, tra la gente romanista torna il sorriso. Ranghi ridotti e scelte quasi obbligate per Mourinho, che al ritorno in panchina dopo la squalifica ha portato in dote i tre punti. Calmo per quasi tutto il match, si è visto poco José. Serafico durante il rigore di Dybala, saggio come i grandi della storia quando si è alzato per calmare i tifosi giallorossi impegnati a dedicare pensieri di troppo a Stankovic, prudente dopo il gol di Wijnaldum, quando ha detto a Solbakken: "Eh no, calma, dove vai? Entri dopo". E così è stato, trovando anche un assist. Ogni cosa a suo tempo, è questa la lezione di oggi dello Special One. La stagione è ancora lunga, Mourinho è tornato e la Roma ha vinto. State boni, se potete.

MV