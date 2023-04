LAROMA24.IT - Capitani e bandiere. L'eterno ritorno, dopo la tristezza, con occhi nuovi nell'antica sera, come scriveva Saba. Passano i giorni, i mesi e gli anni, ma ci sono cose che non cambiano mai. E una di queste è il fatto che i romanisti non saranno mai soli. Nella gioia e nel dolore, come da noto giuramento, nel bene e nel male, se il capitano della Roma vuole vedere qualcuno che gli vuole bene deve entrare in campo e guardare a destra. Li troverà sempre lì, al loro posto. La ricetta l'aveva svelata Daniele De Rossi e oggi i frutti li ha raccolti Lorenzo Pellegrini dopo aver spedito la palla in rete, per la gioia della sua gente e del suo allenatore, che da tempo non esultava così dopo un gol. La Sud, il cuore e la culla del romanismo, nel momento più delicato, si è accesa a indicare la via. E allora non resta che seguirla. Come sempre.

MV