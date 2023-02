Pacco Italia

LAROMA24.IT - Se fosse possibile saltare un'intera fase eliminatoria, siamo sicuri, la Roma firmerebbe subito, senza indugi. Ogni anno ormai si arriva al punto in cui la Coppa Italia prende la forma di ogni singolo peggior incubo dei romanisti. Che sia lo Spezia o la Cremonese non importa, il peggior nemico della Roma è sempre, e bisogna sottolineare sempre, la Roma stessa. Con tutti i suoi limiti, che esplodono fragorosamente tutti insieme senza lasciare scampo ai malcapitati allo stadio, con i fantasmi della Coppa precedente, inquietante rivisitazione in chiave horror di Dickens. Più facile è l'ostacolo, più abbordabile l'avversario, più grande diventa il mostro che si trova davanti la Roma. Una trappola e non un'occasione. Più che coppa, ormai, è un pacco.

MV