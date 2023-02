Messi all'angolo

“Petti d’acciaio, astuzia e core, corpi de testa da fa ‘ncantà”. Mai come oggi, con l’ardente urgenza di tornare a riempire la maglia dopo l’amara delusione di Coppa, serviva una reazione di petto, cuore e testa. Davanti allo stadio per l’ennesima volta pieno è scesa in campo la squadra giusta, non per gli uomini ma per tutto il resto, che in 10’ ha chiuso la pratica ospiti del giorno. Nel momento più buio, quella luce invocata da Mou in tempi non sospetti ha acceso il mancino di Dybala e per mezzo di due calci d’angolo, amici fedeli e per niente fragili della Roma, ha rimesso le cose al loro posto. Due corner per due gol per tre punti: i conti oggi tornano, la Roma ha vinto.

MV