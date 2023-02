José League

LAROMA24.IT - "Niente paura, ci sono io, l'ho già vista". Dicono questo le mani in tasca di José Mourinho, leader indiscusso di casa Roma, che dal primo all'ultimo minuto ha passeggiato nella sua area tecnica (e dintorni) con la sicurezza e la tranquillità dei vincenti, di quelli che la storia possono raccontarla perché l'hanno scritta loro. Serafico in conferenza stampa, per qualcuno spento e dismesso, ma in realtà era piena consapevolezza, come dopo il gol di Zaniolo a Tirana. Calma. Preparazione e gestione di match da dentro o fuori sono il suo pane preferito, il Salisburgo il malcapitato ripieno. Un sol boccone, neanche una briciola. Calma, all'Olimpico ci sono José e la sua gente. La Roma ha vinto. O forse aveva già vinto, ma non lo sapevamo ancora. Lui sì.

MV