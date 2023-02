Curva Sud Olà

LAROMA24.IT - Calici in su all'amore di sempre, di una vita, e ai nuovi inizi. Difficile affermare con certezza se ci fosse più attesa per abbracciare la Curva Sud, il cuore ferito e il senso stesso di questa squadra, o per la prima da titolare di Ola Selvaag Solbakken, l'ultimo arrivato in casa giallorossa. Quasi un dolce bacio del destino nel momento del bisogno. Quanto possa far bene un abbraccio lo sa bene Mourinho, che a fine gara ha messo tutti al centro del palco, stretti, al caldo tra le braccia della famiglia. Il sinistro di Ola esplode preciso all'angolino e minuto dopo minuto prende la forma di un +3 in classifica, ma sul prato verde di amore si era già cantato prima, quando tutti sono tornati a casa.

Fe-Fe-Fedayn...

MV