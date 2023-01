Minuto 45'. Rui Patricio per Smalling, lancione in avanti Abraham va a saltare per spizzare in favore di Dybala, la palla arriva all'argentino dalla testa di uno spezzino, primo controllo (come spesso gli capita) fantastico de La Joya e assist facile facile per El Shaarawy qui diligentemente ha seguito l'azione.

Minuto 3' della ripresa. Errore in uscita dell'esordiente Esposito, intercetto di Dybala e palla immediatamente servita ad Abraham, il quale resiste al ritorno di Esposito, lascia sul posto Caldara e insacca all'angolino su Dragowski in uscita disperata.

Il calcio semplice. Il calcio È semplice. O meglio ancora: per rendere il calcio semplice, per arrivare all'essenza del gioco, ci vogliono grandi giocatori (do you know Paulo La Joya Dybala?). Con le sue mille sfumature, le sue infinite metodologie, le polemiche quotidiane, i ciclici scandali, le continue vergogne il calcio ha la sua forza estrema nella semplicità dei gesti e del messaggio. Per buona pace di giochisti o risultatisti.

MDR-MB