Cambio di stagione

La differenza l'hanno fatta quei due doppi cambi, Simeone e Raspadori da una parte, Bove e Tahirovic dall'altra. Quando il piano della gara era in perfetto equilibrio (ed è merito della Roma e di Mourinho, gara di livello) e una minima vibrazione lo avrebbe inclinato da una parte e dall'altra, la gravità ha fatto sentire tutto il peso dei soldi. Che non è quella colorata di giallo e di rosso. Giovani, che crescono bene, da una parte, acquisti per vincere dall'altra. La Roma ha dato tutto e si è data tutta, letteralmente, fino a svuotare le tasche, o meglio la panchina. Le stagioni, però, si sa, sono cicliche. E quindi adesso giubbotto, cappello e sciarpa della Roma, che i fiori torneranno a sbocciare in Primavera.

MV