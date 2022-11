Che rumore fa la legalità

LAROMA24.IT - Nikola Dabanović, quarantenne montenegrino di Podgorica. La foto è tutta la sua. Ci avvantaggia? Prende abbagli? Va in confusione a favore di Mou? No, fa il suo.

Udite, udite: fa il suo. Fischia due rigori intelligentemente guadagnati dallo straripante Nicolò Zaniolo. E se non vede 'live' ci pensa il Var Pol van Boekel, che prima richiama Dabanovic per la manata a Ibanez del buffo Rick (che così annulla correttamente il 2-2 dei bulgari), e poi per 'la camminata' di Verdon sul petto di Zalewski.

Da qualche parte grideranno agli 'aiutini', agli scandali, ai poteri forti che proteggono la Roma (sigh..). Il problema vero è che a queste latitudini ci sembra di non meritare la giustizia: ci sembra tutto troppo regolare se ci danno quello che ci spetta. E ci viene da dire 'grazie Dabanovic' quando, in realtà, ha semplicemente fatto il suo mestiere in maniera corretta. Quindi, oggi più di ieri e meno di domani, 'Grazie Roma!'

MDR/MB