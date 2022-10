In Mou We Trust

LAROMA24.IT - Mourinho lo sa. Sa tanto, forse tutto, almeno 4 minuti prima degli altri. Come quel gol annullato e poi revisionato per 240 lunghissimi secondi che vengono frantumati dall’esultanza di Mourinho collegato al tablet. José esulta, braccia al cielo, tanto da rendere inevitabile la decisione successiva.

È per questo che ci ha convinti che alla fine Matic e Cristante possono giocare insieme, nati e progettati per convivere. Che dunque Camara, Bove o chi segue deve aspettare. Non riusciamo a vederne il motivo ma il problema è la nostra vista, sappiamo che è così. È già stato così, chi l’aveva mai vista Tirana prima. Allora conviene aspettare quei 4 minuti e sorprenderci ancora a dargli ragione.

MDR/MB