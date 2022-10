Continuiamo a farci del male

Basta un minuto. Appena 60 secondi per capire l'andazzo di questa durissima partita. E non si tratta di un'azione ubriacante del Balompiè, né tantomeno di un gol divorato per l'ennesima volta dagli 'avanti' giallorossi. No. L'immagine nitida della serata, il manifesto di oggi è l'entrata (ovviamente) fortuita ma letale di Mancini su Celik.

Un giro completo di lancette ed era tutto chiaro. Più dell'occasionissima capitata sui piedi sbagliati di Cristante, più della traversa e il rosso di Zaniolo, più del Bravo che si supera su Dybala. Mancini su Celik minuto 1'.

MDR