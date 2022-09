Viña stellata

LR24 - Qualcuno sperava addirittura nella cessione di Viña. Pregava Galatasaray, senza sapere. Senza aver mai avuto il beneficio della sua parola, della sua amicizia, magari del suo mate, in generale di un suo abbraccio. Quello che cerca Dybala, in gol al minuto 17, che dopo aver sferrato la freccia migliore dal suo arco non ha che un desiderio: raggiungere il suo, il nostro 17. Per rispetto saluta Zaniolo, solo perché saltato fuori dalla panchina, ma Paulo cercava Matìas.

E se Matìas fa bene a Paulo, fa bene a tutti noi, fa bene alla Roma. Lunga vita a Matìas, rinnovatelo anche Matìas. Perché ora per il piede e le idee di Dybala passa il destino della Roma. Che vince ad Empoli. Anche grazie alla resistenza degli ultimi 63 secondi. Dove in campo c'era finito addirittura Viña.