VIDEO - DdV, Bersani: "Sprazzi e lampi di buona Roma, speriamo di essere usciti da questa sorta di incubo"

Dopo la vittoria in Europa League contro il Gent arriva una vittoria anche in campionato. A farne le spese è il Lecce di Liverani, costretto a uscire sconfitto dall'Olimpico per 4-0 grazie alle reti di Under, Mkhitaryan, Dzeko e Kolarov. "La Roma potrebbe essersi sbloccata, ma usiamo ancora il condizionale e aspettiamo la partita di giovedì e la trasferta di Cagliari" è il commento di Dario Bersani nel suo consueto appuntamento post-partita con i 'Disappunti di Viaggio'.