Pari amaro per la Roma, che nel derby contro la Lazio raccoglie solo un punto. All'Olimpico la squadra di Fonseca, dopo la sconfitta allo Stadium per mano della Juventus in Coppa Italia, offre un'ottima prestazione sovrastando l'avversario senza però trovare la vittoria. 1-1 tra i rimpianti, ma con la testa alla prossima sfida contro il Sassuolo, da affrontare "con la stessa ferocia e determinazione".

Come di consueto Dario Bersani analizza il momento romanista nei suoi 'Disappunti di viaggio':