VIDEO - DdV Bersani: "La solita storia dello Stadium"

La Roma non riesce proprio a sfatare il tabù Stadium. In 10 volte che i giallorossi hanno affrontato la Juventus all'Allianz Stadium sono arrivate altrettante sconfitte. Ma questa volta il ko rimediato con i bianconeri è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia. I giallorossi, già sotto nel primo tempo 3-0, avrebbero dovuto giocarsi questa opportunità in altro modo nonostante le molte assenze, a partire da Florenzi dannoso come terzino destro, inutile come esterno alto a sinistra, per non parlare di Cristante, Kluivert, Under, Kolarov e Kalinic che non segna neanche a porta vuota. Serata amara e frustrante, ma ora lavoro e testa al derby. Come di consueto Dario Bersani analizza la prestazione romanista nei suoi 'Disappunti di viaggio':