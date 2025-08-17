Roma tra riposo e mercato: Bailey ai dettagli, Sancho prende tempo. Spunta l'idea Malacia

Dopo il pareggio contro il Neom nell'ultima amichevole estiva, Gian Piero Gasperini ha concesso alla squadra un giorno di riposo. Domani i giocatori si riuniranno a Trigoria per cominciare a preparare l'esordio in campionato contro il Bologna di sabato sera allo Stadio Olimpico.
Intanto il calciomercato continua ad essere tema molto caldo, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Il più vicino all'arrivo nella Capitale è Leon Bailey: l'agente è atterrato a Roma ieri, con la trattativa con l'Aston Villa arrivata ormai agli ultimissimi dettagli. Prende tempo invece Jadon Sancho. Il giocatore inglese sarebbe infatti dubbioso sul trasferimento in giallorosso, sia per l'eventuale mancata possibilità di giocare la Champions League, sia perché dovrebbe ridursi l'ingaggio in maniera importante. Nelle ultime ore sono spuntate due nuove piste: Malacia del Manchester United per la fascia e Pessina per il centrocampo.
Massara attivo anche sul fronte uscite. Kumbulla è atterrato in serata in Spagna, dove domani svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al Maiorca. Ai saluti anche Filippo Reale, per il quale la Roma ha chiuso la trattativa per il suo passaggio alla Juve Stabia.
