Roma-Gasperini, prove di matrimonio. Inizia il valzer delle panchine, Saelemaekers torna al Milan, Hummels saluta

Giornata cruciale sul fronte allenatori per la Roma, con il nome di Gian Piero Gasperini che sembra ormai a un passo dalla panchina giallorossa. Le ultime indiscrezioni parlano di un'operazione spedita, con un vero e proprio conto alla rovescia per la chiusura dell'accordo che legherebbe il tecnico ai colori giallorossi per i prossimi tre anni. Si attende la formalizzazione della sua uscita dall'Atalanta, preludio al confronto decisivo, atteso tra stasera e domani, con la famiglia Friedkin per dare il via al nuovo corso, mettendo in secondo piano le alternative come Terzic.

Ma il valzer delle panchine è in pieno fermento e coinvolge diverse big: il Milan avrebbe presentato una proposta formale a Massimiliano Allegri, mentre a Napoli si aprono spiragli per una permanenza di Antonio Conte (con Gasperini che era stato citato come prima alternativa). Sullo sfondo, non tramonta l'ipotesi di un ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio. Tra le altre notizie di giornata, aggiornamenti importanti sul fronte dello stadio di Pietralata con l'avvio degli scavi, la situazione di Saelemaekers destinato a tornare al Milan, e il caloroso omaggio dei giocatori della Roma (e non solo) a Mats Hummels per il suo ritiro dal calcio giocato.

