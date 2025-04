Verso Roma-Juve: Celik e Dovbyk recuperati. Mancini: "Ora 8 partite toste, non abbiamo fatto ancora niente". Nuovo stadio: verifiche su bosco e nodo archeologia

La preparazione della Roma in vista del big match contro la Juventus entra nel vivo, e da Trigoria arrivano segnali incoraggianti. Nella seduta odierna, Claudio Ranieri ha ritrovato in gruppo sia Celik che Dovbyk: un rientro fondamentale quello del turco, vista la squalifica di Saelemaekers e l'emergenza sulla fascia destra. Disponibile anche l'attaccante ucraino. L'allenamento è stato caratterizzato da un Ranieri particolarmente attivo e coinvolto, tra incitamenti e battute con i giocatori.

Accanto all'attualità del campo, resta centrale il tema del nuovo Stadio a Pietralata. Proseguono le attività cruciali per il futuro impianto: il Comune ha disposto nuove verifiche sul bosco presente nell'area, mentre si lavora alla definizione del cronoprogramma relativo al nodo archeologico e sono in corso le attività per la relazione faunistico-vegetazionale.

Sul fronte squadra, Gianluca Mancini suona la carica per la volata Champions, mentre dall'Inghilterra rimbalzano indiscrezioni su un possibile futuro in Premier per De Rossi e sull'interesse di diversi club per Ndicka. Da segnalare anche l'interessante intrigo di mercato che coinvolge Roberto Mancini: l'ex CT, accostato anche alla Roma, sarebbe stato contattato dalla Sampdoria per risolvere la crisi in cui versa la squadra ligure.

MANCINI: "RINCORSA CHAMPIONS? AVREMO OTTO PARTITE TOSTE, NON ABBIAMO FATTO ANCORA NIENTE. RANIERI È IMPORTANTE PER NOI, HA PORTATO TRANQUILLITÀ" (VIDEO)

LEGGO - DE ROSSI VICINO AL WOLVERHAMPTON: IN PREMIER IL RITORNO DA ALLENATORE

CORSERA - STADIO DELLA ROMA, IL COMUNE DISPONE VERIFICHE SUL BOSCO

MESSAGGERO - STADIO DELLA ROMA, NODO ARCHEOLOGIA: "IN DEFINIZIONE IL CRONOPROGRAMMA"

SOULÉ: "IL GOL DI SHOMURODOV ALL'ULTIMO IL MOMENTO PIÙ BELLO A ROMA FINORA. I TIFOSI QUI RICORDANO QUELLI DI RIVER E BOCA"

TRIGORIA, RIPRESA VERSO ROMA-JUVENTUS: IN GRUPPO CELIK E DOVBYK. RANIERI SCATENATO: DAL 'RIMPROVERO' A PISILLI ALLA BATTUTA SUL FIGLIO DI PAREDES (FOTO E VIDEO)

STADIO ROMA: IN CORSO LE ATTIVITÀ PER LA RELAZIONE FAUNISTICA-VEGETAZIONALE

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: ARSENAL, NEWCASTLE E NOTTINGHAM FOREST INTERESSATE A NDICKA IN CASO DI MANCATA QUALIFICAZIONE IN EUROPA DEI GIALLOROSSI

SERIE B: LA SAMPDORIA HA CONTATTATO MANCINI PER LA PANCHINA, SEMPLICI A RISCHIO ESONERO

