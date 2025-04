Trigoria, tutti in gruppo per l'Inter tranne Nelsson. Mercato: Ghisolfi tratta ancora con Svilar. Occhi su Hudson-Odoi e Anderson, ma il Feyenoord è avanti per Steijn

Il calciomercato comincia a diventare un tema caldo intorno a Trigoria, con la dirigenza giallorossa che valuta potenziali cessioni per finanziare le prossime mosse. Si stima un possibile tesoretto di circa 60 milioni derivante dalle partenze, mentre si continua a lavorare sul rinnovo di Svilar, per il quale l'entourage avrebbe richiesto una clausola rescissoria importante. Sul fronte acquisti, oltre a Hudson-Odoi, spunta l'interesse per Anderson, sempre del Nottingham Forest, sebbene la valutazione sia elevata. Intanto, dall'Olanda arriva la notizia di un accordo tra Feyenoord e Twente per Steijn, giocatore accostato di recente ai giallorossi.

Parallelamente, la squadra prosegue la preparazione in vista della difficile trasferta contro l'Inter a San Siro, dove è stata riportata la chiusura del settore ospiti non solo ai residenti nella provincia di Roma. Da Trigoria, si segnala ancora l'assenza di Nelsson in allenamento, mentre arrivano aggiornamenti anche dagli avversari, con l'Inter che recupera alcuni giocatori e la Fiorentina che rischia di non avere a disposizione Dodò per la sfida contro la Roma a causa di un'operazione per appendicite. Infine, un grave episodio torna a scuotere l'ambiente: la diffusione non autorizzata delvideo intimo rubato a Trigoria, con il presunto responsabile che si sarebbe reso irreperibile. Completano il quadro le dichiarazioni dell'ex laziale Parolo su aneddoti legati alla rivalità cittadina.

