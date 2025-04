Ranieri: "Vicini alla scelta del nuovo allenatore. Io non farò il parafulmine". Paredes: "Il derby si vince con furbizia". Trigoria: Pellegrini e Rensch ok

La settimana che porta al derby entra nel vivo e la Roma che continua ad allenarsi a Trigoria. Buone notizie dal campo con Rensch e Pellegrini regolarmente in gruppo, mentre Paredes suona la carica indicando "mentalità e furbizia" come chiavi per la stracittadina. Domani, intanto, parlerà in conferenza stampa Claudio Ranieri.

Ma a tenere banco sono anche le questioni future. Pesano le parole dello stesso Ranieri, che chiarisce la sua posizione ("Sarò senior advisor") e conferma che la scelta del nuovo allenatore è vicina. Sul fronte panchina, alle tante voci (Pioli, Sarri, Montella) si aggiunge ora anche il nome di Patrick Vieira. Intanto arrivano aggiornamenti sul progetto Stadio dalle parole dell'assessore Veloccia, che auspica l'inaugurazione nel 2028 nonostante le proteste dei comitati.

Spazio anche al mercato con i primi contatti del Napoli per Frattesi, al riconoscimento per Dovbyk come giocatore del mese di marzo, al divieto per i tifosi giallorossi in vista di Inter-Roma e all'annuncio di un allenamento a porte aperte al Tre Fontane.

