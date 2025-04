Alla vigilia di Roma-Verona, Ranieri è netto: "Champions impossibile, Svilar resta". Ghisolfi a Milano per il mercato, martedì la presentazione del progetto Stadio

La conferenza stampa di Claudio Ranieri domina la scena odierna: il tecnico giallorosso spegne di fatto le residue speranze di arrivare a un posto Champions ("È impossibile"), ma rassicura sul rinnovo di Svilar ("Vuole restare, si arriverà a una soluzione") e non nasconde la delusione per i gol subiti da fermo, pungolando anche Dovbyk ("Deve fare di più").

Sul fronte futuro, si rafforza l'ipotesi della presentazione del progetto Stadio in Campidoglio già martedì prossimo. Intanto, arriva l'ufficialità dalla UEFA: l'Italia non avrà il quinto posto nella prossima Champions League. Attività anche sul fronte mercato e dirigenziale, con Ghisolfi avvistato a Milano per trattare di Zalewski, Saelemaekers e forse Pellegrini, mentre dalla Turchia rilanciano l'interesse del Fulham per Celik. Dalla Spagna confermano il "no" di Ancelotti al Brasile, mentre Tevez sogna il ritorno di Paredes al Boca. Spazio anche alle parole di Kumbulla e di Juan, e alla prestigiosa nomina di Dybala ad Ambasciatore Laureus.

