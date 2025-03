Verso Roma-Cagliari: subito in campo dopo Bilbao, domani Ranieri in conferenza alle 13. Il rosso a Hummels fa discutere

Giornata intensa per la Roma, tra le polemiche per la decisione arbitrale che ha cambiato la sfida con l'Athletic, le riflessioni sulla prestazione della squadra e il futuro imminente che ormai riserva solo la rincorsa in campionato. Da Trigoria, dopo quelle immediate di Mats Hummels, arrivano altre scuse ai tifosi da parte dei giocatori. Nel frattempo, José Mourinho, anche lui eliminato agli ottavi col suo Fenerbahce, non si trattiene e solleva dubbi sul trattamento a lui riservato da dopo la finale di Budapest. Ma non finisce qui: notizie sugli scontri tra tifosi a Bilbao, analisi della partita e gli aggiornamenti sul calendario di Serie A con il derby e la sfida alla Juventus che vengono fissate.

EUROPA LEAGUE, MOURINHO NON CI STA: "SPERO CHE CIÒ CHE È SUCCESSO NON SIA COLLEGATO ALLA MIA SQUALIFICA E ALLA FINALE DI BUDAPEST" (VIDEO)

CORSPORT - SEI ARRESTI: QUATTRO TIFOSI SONO ROMANISTI

IL TEMPO - BOSTON CELTICS: FRIEDKIN IN CORSA PER QUOTE DEL CLUB

ATHLETIC-ROMA, LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI: OPINIONI CONTRASTANTI SULL'ESPULSIONE DI HUMMELS

I VOTI DEGLI ALTRI - SVILAR "TIENE IN PIEDI LA ROMA", HUMMELS "IMPERDONABILE", DOVBYK "UN FANTASMA"

IL PUNTO DEL VENERDÌ – TRANI: “LA ROMA RESTA SENZA COPPE” - CARMELLINI: “E MENOMALE CHE HUMMELS ERA IL GIOCATORE DI MAGGIOR ESPERIENZA"

ROMA-CAGLIARI, SORPRESA RANIERI: DOMANI ALLE 13 LA CONFERENZA STAMPA

TRIGORIA, RIPRESA POST ATHLETIC: SCARICO PER CHI HA GIOCATO IERI (FOTO)

TRIGORIA, PAREDES CON DYBALA AI TIFOSI: "CI DISPIACE" (VIDEO)

SERIE A, ANTICIPI E POSTICIPI DALLA 31ª ALLA 33ª GIORNATA: ROMA-JUVENTUS E IL DERBY DI DOMENICA ALLE 20:45. ROMA-VERONA DI SABATO

