Roma, sogno Gasperini per la panchina. Hummels verso l'addio, mentre Angelino elogia Ranieri: "Ci ha dato tranquillità". Baldanzi ko in Under 21

Giornata intensa in casa Roma, divisa tra le solite ipotesi sul futuro della panchina e gli aggiornamenti dal campo di allenamento. Il nome di Gian Piero Gasperini emerge come uno dei principali candidati per la prossima stagione, mentre a Trigoria si continua a lavorare per recuperare gli infortunati. Celik è ancora assente e prosegue il lavoro personalizzato, mentre Angelino, in una recente intervista, ha elogiato il lavoro di Ranieri e sottolineato l'importanza di avere giocatori con esperienza come Dybala: "Tornerà più forte e ci aiuterà". Novità infine per quanto riguarda lo staff medico della Roma, con l'inserimento di una nuova figura.

Sul fronte nazionali, Tommaso Baldanzi è stato costretto ad abbandonare il campo durante Italia-Olanda Under 21, dopo aver subito un brutto fallo che ha portato all'espulsione del suo avversario. Nonostante la dinamica dell'infortunio abbia destato preoccupazione, le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Dalla Germania, intanto, arrivano voci di un probabile addio di Mats Hummels alla Roma, che non pare intenzionata a rinnovare il suo contratto.

PER FRIEDKIN E PAGLIUCA NIENTE BOSTON CELTICS

CORSPORT - MISITANO OPERATO AL PIEDE: TORNA TRA CIRCA TRE MESI

NUOVA AGGIUNTA ALLO STAFF DI RANIERI: PETRUCCI È IL NUOVO COORDINATORE SANITARIO DELLA ROMA

GASPERINI CANDIDATO NUMERO UNO

TRIGORIA, SEDUTA MATTUTINA TRA LAVORI DI FORZA E PARTITELLA: ANCORA ASSENTE CELIK (FOTO E VIDEO)

ANGELINO: "RANIERI HA PORTATO TRANQUILLITÀ, SAREMMO FELICI SE RIMANESSE. DYBALA? TORNERÀ PIÙ FORTE E CI AIUTERÀ ANCHE FUORI DAL CAMPO"

ITALIA-OLANDA U21, BALDANZI KO PER UN BRUTTO TACKLE: ESPULSO BANZUZI

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA GERMANIA: HUMMELS VERSO L'ADDIO, IL CLUB NON INTENDE RINNOVARE

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24