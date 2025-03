Ranieri spiazza tutti: "Gasperini non sarà il nuovo allenatore, i veri nomi non sono usciti". Stadio, via agli scavi. Celik torna in gruppo, il Napoli su Pellegrini

È un Claudio Ranieri a tutto campo quello che si presenta oggi in conferenza stampa. Il tecnico giallorosso, alla vigilia della trasferta di Lecce ("l'inizio della volata finale"), spiazza tutti sul tema del nuovo allenatore: "Gasperini non sarà il nuovo allenatore, non sono usciti i nomi dei tecnici con cui ho parlato". Parole che spengono le voci insistenti degli ultimi giorni e riaprono il toto-nomi per la panchina della Roma.

Ma la giornata offre anche altri spunti: dall'accelerata per lo Stadio, con l'avvio degli scavi archeologici, alle consuete voci di mercato che coinvolgono Nico Paz, Neil e persino un interesse del Napoli di Conte per Pellegrini. Da Trigoria, intanto, si registra il rientro parziale in gruppo di Celik.

Ecco le notizie più importanti, per non perdere nulla sul mondo giallorosso.

