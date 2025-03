Clausola Paredes-Boca: il giocatore conferma, Trigoria smentisce di nuovo. Celik ancora out, lesione per Saud. Pisilli: "La Roma va meritata"

Giornata intensa in casa Roma, dominata dalle parole di Leandro Paredes sul suo futuro. Il centrocampista, impegnato con l'Argentina, ha confermato l'esistenza di una clausola per tornare al Boca Juniors: "È vero, ed è esclusivamente per il Boca. A gennaio ho fatto di tutto per tornare". Da Trigoria, però, filtrano smentite: si tratterebbe soltanto di un accordo informale tra le parti.

Si guarda anche alle condizioni fisiche di diversi giocatori. Dybala si prepara all'operazione e a diventare "mental coach" della squadra, mentre preoccupa Celik, ancora a parte nell'allenamento di oggi a Trigoria. Buone notizie, invece, per Baldanzi, le cui condizioni non destano allarme dopo l'uscita dal campo con l'Under 21. Situazione più complicata per Saud, lesione e addio alle partite con l'Arabia Saudita. Anche Ndicka è rientrato a Roma a causa di problemi intestinali. Infine, da segnalare le parole di Pisilli sul suo futuro: "Restare a vita? La Roma va meritata".

Ecco le notizie più importanti, per non perdere nulla sul mondo giallorosso.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - L'OPERAZIONE DELLA JOYA IN PROGRAMMA A INIZIO SETTIMANA

CORSPORT - DYBALA È PRONTO A DIVENTARE MENTAL COACH

ARGENTINA, PAREDES: "CONFERMO LA CLAUSOLA ESCLUSIVA PER IL BOCA. A GENNAIO HO FATTO DI TUTTO PER TORNARE". DA TRIGORIA NUOVE SMENTITE (VIDEO)

PISILLI: "RANIERI HA RIPORTATO CALMA E SERENITÀ, DYBALA È UN ESEMPIO IN TUTTO QUELLO CHE FA. RESTARE A VITA? LA ROMA VA MERITATA"

U21: NON PREOCCUPANO LE CONDIZIONI DI BALDANZI

TRIGORIA: OUT CELIK. AGGREGATI ALCUNI PRIMAVERA (FOTO)

FEMMINILE, MILAN-ROMA 3-1: VIENS ILLUDE, LE ROSSONERE VINCONO IN RIMONTA (FOTO)

SAUD: LESIONE PER L'ESTERNO. LASCIA IL RITIRO DELL'ARABIA SAUDITA (FOTO)

NDICKA, PROBLEMI INTESTINALI PER IL DIFENSORE: È TORNATO A ROMA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24