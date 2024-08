La Roma attende la decisione di Dybala, Kumbulla va all’Espanyol. Sirene arabe per Abraham

Giornata dedicata al calciomercato in casa Roma. In attesa di conoscere il futuro di Paulo Dybala, che ancora non ha preso una decisione riguardo alla maxi offerta dell’Al Qadsiah, Florent Ghisolfi ha piazzato Marash Kumbulla. Il difensore albanese si accaserà all’Espanyol in prestito secco. Il classe 2000 partirà domani per Barcellona e svolgerà le visite mediche con il club spagnolo. Tammy Abraham, inoltre, ha ricevuto una proposta da un club dell’Arabia Saudita, che avrebbe offerto 25 milioni di euro alla Roma. La palla passa ora all’attaccante inglese che dovrà prendere una decisione. Infine l'Everton è tornato alla carica per Edoardo Bove, il futuro del classe 2002 rimane incerto.

La squadra, intanto, prosegue il lavoro in vista della partita contro il Cagliari di domenica 18 agosto, match valevole per la prima giornata di Serie A . In campo anche la Joya che si è allenato regolarmente con la squadra ed è quindi convocabile per la trasferta in Sardegna. Domani per le 14:30 è invece fissata la prima conferenza stampa dell'anno di Daniele De Rossi. Terminato l’incontro con i giornalisti, la squadra scenderà in campo per l’allenamento pomeridiano e subito dopo partirà alla volta di Cagliari.

