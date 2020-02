Europa League: c'è il Siviglia agli ottavi. Fonseca: "Importante giocare l'andata fuori casa". Intanto si torna a lavoro in vista del Cagliari

Dopo il passaggio del turno ai danni del Gent, la Roma ha conosciuto l'avversaria degli ottavi di finale, che sarà il Siviglia dell'ex Monchi. Andata in Spagna il 12 marzo, ritorno all'Olimpico il 19. Del sorteggio hanno parlato sia Manolo Zubiria che il tecnico Fonseca, che hanno lodato gli andalusi ma hanno giudicato positivo il fatto di giocare l'andata in trasferta. Nel frattempo la squadra è tornata subito al lavoro in vista della sfida contro il Cagliari.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

IL TEMPO - PER FRIEDKIN È ARRIVATA L'ORA DELLE FIRME

I VOTI DEGLI ALTRI - MKHITARYAN 'DELIZIA IN MEZZO AL PIATTUME', KLUIVERT 'UOMO EUROPA LEAGUE', MANCINI 'SERATA DA DIMENTICARE'

SMALLING: "L'OBIETTIVO È TORNARE IN CHAMPIONS, MA VINCERE L'EUROPA LEAGUE SAREBBE FANTASTICO"

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE, SARA SIVIGLIA-ROMA NEGLI OTTAVI. ANDATA IL 12 IN SPAGNA ALLE 18:55, RITORNO ALL'OLIMPICO IL 19 ALLE 21

EUROPA LEAGUE, ZUBIRIA: "IL SIVIGLIA? PER ARRIVARE IN FONDI DEVI BATTERLE TUTTE, IL RITORNO IN CASA SARà UN VANTAGGIO. MONCHI IL BENVENUTO A ROMA"

EUROPA LEAGUE, FONSECA: "IL SIVIGLIA UNA DELLE PIÙ FORTI DELLA COMPETIZIONE, IMPORTANTE GIOCARE L'ANDATA FUORI CASA"

TRIGORIA: SQUADRA DIVISA IN DUE GRUPPI. DIFFERENZIATO PER CHI HA GIOCATO IERI, LAVORO SUL CAMPO PER GLI ALTRI (FOTO)

FONSECA: DOMANI ALLE 13:30 LA CONFERENZA STAMPE PRE-CAGLIARI

VIDEO - DDV BERSANI: "BENE SMALLING E MIKI. AFFASCINANTE LA SFIDA CONTRO IL SIVIGLIA DI MONCHI"

IL SIVIGLIA DI LOPETEGUI

ROMA-SIVIGLIA: INFO BIGLIETTI

SIVIGLIA-ROMA: MESSI A DISPOSIZIONE 2000 BIGLIETTI PER IL SETTORE OSPITI

UFFICIALE: RISCATTATI MANCINI E VERETOUT

MASSIMO ASCOLTO - IL MEGLIO DELL'ETERE ROMANO

LR24