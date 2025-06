Roma, Baldanzi: esami strumentali per valutare l'infortunio al ginocchio in U21

Ore di attesa in casa Roma per conoscere le condizioni di Tommaso Baldanzi. Il giocatore giallorosso, infatti, si sottoporrà a esami strumentali per verificare l'entità del problema al ginocchio che lo ha costretto al cambio durante la partita di ieri sera con la Nazionale Under 21, come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo.

L'infortunio è avvenuto nel corso del match degli Azzurrini. Gli accertamenti medici saranno dunque decisivi per capire la natura del fastidio e stabilire gli eventuali tempi di recupero per il trequartista della Roma.