Roma: Pellegrini operato in Finlandia, il chirurgo Leimpanen: "Tornerà al top in circa 4 mesi"

Il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini, è stato sottoposto venerdì a un intervento chirurgico in Finlandia, presso l'ospedale Pihlajalinna di Turku, a causa di un infortunio al retto femorale subito in allenamento la scorsa settimana.

Ad operare il centrocampista è stato il chirurgo ortopedico sportivo Lasse Lempainen, un nome di fiducia per molti calciatori di alto livello. "Si è trattato di una lesione tendinea al retto femorale che richiedeva un intervento chirurgico. L'operazione, eseguita oggi, è andata molto bene", ha dichiarato Lempainen in un comunicato. "Pellegrini potrà iniziare la riabilitazione a Roma molto presto. La mia stima è che possa tornare ai massimi livelli in circa quattro mesi".

Questo stop costringerà dunque Pellegrini a saltare la preparazione estiva e l'inizio della prossima stagione. Nell'annata appena conclusa, il capitano della Roma ha collezionato 25 presenze in Serie A, con 2 gol e 2 assist, e 7 apparizioni in Europa League, con una rete e un assist.

Il professor Lempainen è noto nell'ambiente calcistico per aver operato in passato stelle del calibro di Ousmane Dembélé, Nordi Mukiele e Nuno Mendes del Paris Saint-Germain, oltre all'argentino Giovani Lo Celso e ai giocatori del Barcellona Ronald Araújo e Sergi Roberto.

