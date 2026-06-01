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X, la Roma festeggia il compleanno di Balbo: "Auguri, Abel" (FOTO)

01/06/2026 alle 10:05.
balbo

Giornata speciale per Abel Balbo che festeggia oggi 60 anni. L'ex attaccante, campione d'Italia nel 2001 e vincitore della Supercoppa italiana, ha totalizzato 167 presenze con la maglia giallorossa condite da 87 reti. Il club tramite i propri canali social ha voluto celebrare Balbo nel giorno del suo compleanno: "Auguri, Abel" è il messaggio.