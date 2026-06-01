X, la Roma festeggia il compleanno di Balbo: "Auguri, Abel" (FOTO)

Giornata speciale per Abel Balbo che festeggia oggi 60 anni. L'ex attaccante, campione d'Italia nel 2001 e vincitore della Supercoppa italiana, ha totalizzato 167 presenze con la maglia giallorossa condite da 87 reti. Il club tramite i propri canali social ha voluto celebrare Balbo nel giorno del suo compleanno: "Auguri, Abel" è il messaggio.

? Abel Balbo festeggia oggi 6️⃣0️⃣ anni!



? 87 gol in 167 presenze!

?? Campione d'Italia 2000-01

? Supercoppa italiana



? Auguri, Abel ❤️#ASRoma pic.twitter.com/3pjOmrUjuY — AS Roma (@OfficialASRoma) June 1, 2026



