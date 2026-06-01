Instagram, Wesley si gode il Brasile in vista del Mondiale: "Un palcoscenico sempre speciale" (FOTO)

Wesley, dopo un'ottima stagione alla Roma, è pronto a vivere un Mondiale da protagonista con il suo Brasile. Convocato da Carlo Ancelotti per la kermesse, il laterale giallorosso è un titolare della nazionale verdeoro e ieri è sceso in campo nell'amichevole vinta contro il Panama per 6-2. Wesley è stato impiegato dal primo minuto per poi essere sostituito all'intervallo. Con un post pubblicato su Instagram, Wesley ha sottolineato l'importanza e l'orgoglio nel vestire la maglia della sua nazionale: "Vittoria e minuti giocati su un palcoscenico sempre speciale per me. Ecco il Brasile".



