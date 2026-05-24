X, la Roma è di nuovo in Champions dopo 7 anni: "Siamo tornati dove brillano le stelle" (FOTO)

La Roma vince 0-2 in casa dell'Hellas Verona grazie alle reti di Malen ed El Shaarawy (alla sua ultima partita con la maglia giallorossa) e torna a qualificarsi in Champions League a 7 anni di distanza dall'ultima volta chiudendo il campionato addirittura al terzo posto in classifica. "Dove brillano le stelle. Siamo tornati in Champions League", il messaggio dell'account della Roma su X al termine della partita.
✨ Dove brillano le stelle
Siamo tornati in @ChampionsLeague #ASRoma pic.twitter.com/Tlzf3tcNMt
— AS Roma (@OfficialASRoma) May 24, 2026