X, la Roma ricorda l'ultimo gol di Tommasi con la maglia giallorossa: "20 anni fa" (VIDEO)

Il 7 maggio 2006 Damiano Tommasi esultò per l'ultima volta con la maglia della Roma. L'ex centrocampista decise la partita contro il Treviso, valida per la trentasettesima giornata di Serie A, con una zampata sotto porta al minuto 36 e quello fu l'ultimo dei 21 gol realizzati nei 10 anni di Roma. In estate, infatti, lasciò la Capitale e si trasferì in Spagna al Levante. Sui social il club capitolino ha voluto ricordare la rete di Tommasi a 20 anni di distanza: "20 anni fa l'ultimo gol di Tommasi con la nostra maglia", la didascalia che accompagna il video.

2️⃣0️⃣ anni fa l'ultimo gol di Tommasi con la nostra maglia



Damiano ??❤️ #ASRoma pic.twitter.com/wpt7d9Fd7N — AS Roma (@OfficialASRoma) May 7, 2026



