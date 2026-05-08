X, la Roma ricorda la vittoria del secondo scudetto a 43 anni di distanza (FOTO)

L'8 maggio 1983 è un giorno indimenticabile per la Roma e resterà per sempre nei cuori dei tifosi giallorossi. Esattamente 43 anni fa, infatti, la squadra capitolina allenata da Nils Liedholm pareggiò 1-1 in casa del Genoa grazie alla rete di Roberto Pruzzo e alle 17:45 vinse il secondo scudetto della sua storia. Nella giornata odierna la Roma ha voluto ricordare su X quello storico successo: "8 maggio 1983. Il giorno del nostro secondo Scudetto", la didascalia che accompagna le foto del gol del 'Bomber' e dell'esultanza della squadra.

? 8 maggio 1983



? Il giorno del nostro secondo Scudetto ??#ASRoma pic.twitter.com/jdG7mB6fAF — AS Roma (@OfficialASRoma) May 8, 2026



