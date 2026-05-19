X, la Roma ricorda Fasanelli nel giorno della sua nascita: "Uno dei pilastri della squadra di Campo Testaccio" (FOTO)

La Roma ricorda il Cesare Augusto Fasanelli nel giorno del suo compleanno e lo fa tramite un tweet in cui celebra alcuni traguardi tagliati dall'attaccante giallorosso nel corso della sua avventura nella Capitale. "Il 19 maggio 1907 nasceva Cesare Augusto Fasanelli, uno dei pilastri della Roma di Campo Testaccio - scrive il club su X -. Sua la prima tripletta della nostra Storia ed è l'unico a segnare 5 reti in un solo match, assieme a Roberto Pruzzo. 184 presenze e 71 gol".

? Il 19 maggio 1907 nasceva Cesare Augusto Fasanelli



Uno dei pilastri della Roma di Campo Testaccio ?

3️⃣ Sua la prima tripletta della nostra Storia

? L'unico a segnare 5 reti in un solo match, assieme a Roberto Pruzzo



? 184 presenze e 71 gol#ASRoma pic.twitter.com/Ui9GrESCt0 — AS Roma (@OfficialASRoma) May 19, 2026



