X, la Roma ricorda Di Bartolomei: "?go. Per sempre" (FOTO)

Sono passati 32 anni da quel 30 maggio 1994 quando Agostino Di Bartolomei fu ritrovato senza vita a Castellabate. Nonostante il tanto tempo trascorso, lo storico centrocampista giallorosso non è mai stato dimenticato.

La Roma lo ha ricordato oggi sui propri canali ufficiali, riservando a Di Bartolomei una dedica di poche parole e intensa. Perchè davanti alla grandezza di un giocatore di questo tipo non servono troppi giri di parole, c'è la storia che parla: "Ago. Per sempre".



