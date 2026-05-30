X, la Roma ricorda Di Bartolomei: "?go. Per sempre" (FOTO)

Sono passati 32 anni da quel 30 maggio 1994 quando Agostino Di Bartolomei fu ritrovato senza vita a Castellabate. Nonostante il tanto tempo trascorso, lo storico centrocampista giallorosso non è mai stato dimenticato.
La Roma lo ha ricordato oggi sui propri canali ufficiali, riservando a Di Bartolomei una dedica di poche parole e intensa. Perchè davanti alla grandezza di un giocatore di questo tipo non servono troppi giri di parole, c'è la storia che parla: "Ago. Per sempre".
???
Per sempre.#ASRoma pic.twitter.com/rrdoRB3eH2
— AS Roma (@OfficialASRoma) May 30, 2026