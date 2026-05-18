X, la Roma ricorda Arcadio Venturi nel giorno del suo compleanno: "Eterno Capitano" (FOTO)

La Roma ricorda il leggendario Arcadio Venturi, storico centrocampista giallorosso e membro della Hall of Fame del club, nel giorno del suo compleanno. Nato il 18 maggio 1929, l'ex capitano giocò nove anni nella squadra capitolina e per quattro stagioni portò anche la fascia al braccio. "Il 18 maggio 1929 nasceva Arcadio Venturi. 290 presenze e 18 gol, Eterno Capitano. '?? ???? ??? ?’ℎ? ??? ????????, ?’ℎ? ???? ?????'", il ricordo della Roma su X.

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©️ Eterno Capitano



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? Hall of Fame ?#ASRoma pic.twitter.com/OKtAzd6APn — AS Roma (@OfficialASRoma) May 18, 2026



