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X, la Roma ricorda Arcadio Venturi nel giorno del suo compleanno: "Eterno Capitano" (FOTO)

18/05/2026 alle 11:07.
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La Roma ricorda il leggendario Arcadio Venturi, storico centrocampista giallorosso e membro della Hall of Fame del club, nel giorno del suo compleanno. Nato il 18 maggio 1929, l'ex capitano giocò nove anni nella squadra capitolina e per quattro stagioni portò anche la fascia al braccio. "Il 18 maggio 1929 nasceva Arcadio Venturi. 290 presenze e 18 gol, Eterno Capitano. '?? ???? ??? ?’ℎ? ??? ????????, ?’ℎ? ???? ?????'", il ricordo della Roma su X.