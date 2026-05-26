X, la Roma celebra Piovani nel giorno del suo 80esimo compleanno: "Tanti auguri, Maestro!" (FOTO)

La Roma celebra Nicola Piovani, noto compositore (premio Oscar nel 1999 per la colonna sonora del film La vita è bella) e tifoso giallorosso, nel giorno del suo ottantesimo compleanno. "Oggi compie 80 anni Nicola Piovani. Autore di colonne sonore da Oscar e giurato della nostra Hall of Fame - scrive il club capitolino su X -. Tanti auguri, Maestro!".

? Oggi compie 8️⃣0️⃣ anni Nicola Piovani



? Autore di colonne sonore da Oscar e giurato della nostra Hall of Fame



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