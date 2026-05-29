X, gli auguri della Roma a Cassetti: "198 presenze e 5 gol... di cui uno indimenticabile" (FOTO)

Giornata speciale per Marco Cassetti, il quale festeggia oggi 49 anni. La Roma ha voluto celebrare il compleanno dell'ex terzino giallorosso tramite un tweet e lo ha fatto ricordando anche l'indimenticabile gol che decise il derby del 6 dicembre 2009 al minuto 79. "Buon compleanno a Cassetti, che compie oggi 49 anni. 198 presenze e 5 gol… di cui uno indimenticabile. Auguri, Marco!", il messaggio della Roma su X.

? Buon compleanno a Cassetti, che compie oggi 49 anni



? 198 presenze e 5 gol... di cui uno indimenticabile ?



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