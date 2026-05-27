VIDEO - Totti ripercorre tutte le maglie indossate in carriera: "Quella dello Scudetto la più importante. Onorato di aver indossato una sola maglia"

Francesco Totti è stato nuovamente ospite di un video di ebay live in cui ha ripercorso la sua gloriosa carriera attraverso tutte le maglie indossate nel corso degli anni. Si parte dalla tenera età, ai tempi della Lodigiani: "Questa è la prima maglia che ho indossato quando ero piccolo con la Lodigiani, avevo 9 anni. In realtà la prima maglia è stata con la Fortitudo, questa è stata la prima con un club importante".

Poi, l'esordio tra i grandi con la Roma: "Una è la maglia del settore giovanile della Roma e l'altra quella dell'esordio a Brescia nel 1993 con cui ho realizzato il mio sogno. Sono due maglie che ho sempre sognato". Si prosegue con una maglia che per Totti ha avuto un grandissimo significato per la sua carriera: "Questa è una maglia fondamentale per me, quella del torneo Città di Roma. Da lì è partito tutto, una settimana prima mi ero messo d'accordo con la Sampdoria. Se non ci fosse stato quel torneo sicuramente sarebbe andata in modo diverso". E poi, la maglia più importante, quella dello Scudetto: "Questa è sicuramente la maglia più significativa, più bella. È quella che viene dopo lo scudetto della Lazio, e scucire lo scudetto ai cugini è stata una massima soddisfazione, come se avessimo vinto tre campionati consecutivi". Il video prosegue con un altro cimelio storico, la maglia della Nazionale del Mondiale 2006: "Questa è la maglia che tutti i bambini vorrebbero indossare. Ho avuto la fortuna di indossarla per tanti anni, ma soprattutto di vincere un Mondiale. È emozionante vederla perché è piena di ricordi". E infine, la maglia dell'addio al calcio: "Racchiude un po' tutto. La mia fortuna, la mia passione, la mia vittoria, i 25 anni di carriera, di amore e di capitano. Sono onorato e gratificato di aver indossato un'unica maglia, quella che ho sempre tifato e che tiferò sempre".



