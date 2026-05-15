La Roma ha pubblicato sui propri canali social un nuovo episodio di "Guess the Teammate", il format che vede i calciatori giallorossi sfidarsi nel riconoscere i propri compagni di squadra. Protagonisti del video sono Ghilardi e Venturino, impegnati a indovinare l'identità dei giocatori della rosa attraverso le statistiche del videogioco FC26, foto d'infanzia o dettagli particolari. Nel corso della sfida sono stati passati in rassegna numerosi componenti della prima squadra, da Evan Ndicka a Donyell Malen, passando per Wesley, Manu Koné, Jan Ziolkowski, Matias Soulé, Artem Dovbyk, Bryan Cristante e Stephan El Shaarawy.

Non sono mancati i commenti su alcuni compagni, come nel caso della foto da bambino di Lorenzo Pellegrini: "Non lo riconoscevo io." ammette Ghilardi, "È uguale, è vero?", risponde Venturino. Sorpresa anche per il punteggio assegnato a Niccolò Pisilli: "Pensavo fosse più alta la carta di Piso". La vittoria finale è andata a Venturino, che ha superato Ghilardi di un punto.



