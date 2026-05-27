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VIDEO - Malen tuttofare a Trastevere: spinge a mano l'Ape con cui è stato annunciato il suo acquisto

27/05/2026 alle 10:29.
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Nella giornata di ieri Donyell Malen è diventato ufficialmente giallorosso. Il club ha scelto di annunciare l'acquisto a titolo definitivo con un simpatico e originale video in cui l'olandese arriva nei vicoli di Trastevere a bordo di un Ape Piaggio prima di bere un caffè in un'osteria romana.

Su Instagram, l'autore del video Ricardo Rolando, ha pubblicato anche un dietro le quinte in cui è lo stesso Malen a spingere a mano il veicolo per spostarlo tra i vicoli di Trastevere.