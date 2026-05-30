VIDEO - La Serie A celebra le parate di Svilar: "Non puoi superarlo"

Per il secondo anno consecutivo Mile Svilar è stato premiato come il miglior portiere della Serie A. Il numero 1 giallorosso si è reso protagonista di un'altra stagione ad altissimo livello e con i suoi interventi decisivi ha portato diversi punti preziosi alla Roma. La Serie A, con un video pubblicato su Instagram, ha voluto celebrare il portiere giallorosso scrivendo: "Non puoi superarlo". Nel video sono presenti moltissimi interventi prodigiosi, tra cui l'ultimo contro il Verona che ha negato il vantaggio ai gialloblu nel match che è valso la qualificazione in Champions League alla Roma.



