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VIDEO - La festa per la Champions prosegue anche sul pullman: lo show di Koné sulle note di “Tití me preguntó”

25/05/2026 alle 00:55.
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La Roma vince 0-2 in casa dell'Hellas Verona grazie alle reti di Malen ed El Shaarawy (alla sua ultima partita con la maglia giallorossa) e torna a qualificarsi in Champions League a 7 anni di distanza dall'ultima volta chiudendo il campionato addirittura al terzo posto in classifica. La festa della squadra giallorossa è partita dal fischio finale ed è proseguita anche sul pullman con un Manu Koné scatenato in versione ballerino sulle note di “Tití me preguntó” di Bad Bunny.