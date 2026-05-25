VIDEO - La festa per la Champions prosegue anche sul pullman: lo show di Koné sulle note di “Tití me preguntó”

La Roma vince 0-2 in casa dell'Hellas Verona grazie alle reti di Malen ed El Shaarawy (alla sua ultima partita con la maglia giallorossa) e torna a qualificarsi in Champions League a 7 anni di distanza dall'ultima volta chiudendo il campionato addirittura al terzo posto in classifica. La festa della squadra giallorossa è partita dal fischio finale ed è proseguita anche sul pullman con un Manu Koné scatenato in versione ballerino sulle note di “Tití me preguntó” di Bad Bunny.

?? La festa per la qualificazione in #ChampionsLeague prosegue anche sul pullman ?



?? Manu #Koné scatenato sulle note di “Tití me preguntó” di Bad Bunny ?#ASRoma #HellasVeronaRoma pic.twitter.com/GLc7QDX9Mo — laroma24.it (@LAROMA24) May 24, 2026



