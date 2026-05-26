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VIDEO - Instagram, show di Malen che annuncia il riscatto in un'osteria romana: "Bobby resta"

26/05/2026 alle 17:25.
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Donyell Malen ha festeggiato il riscatto ufficiale da parte della Roma con un simpatico video pubblicato sul proprio profilo social. L'attaccante olandese, ormai ribattezzato "Bobby Malen" dalla tifoseria giallorossa, si è reso protagonista di un siparietto in perfetto stile romano. Nelle immagini della clip, il calciatore arriva a bordo di un'Ape Piaggio e ordina un caffè in un'osteria tipica della Capitale. Seduto al tavolo, viene interpellato da un signore che gli domanda: "Sei Bobby? Resti a Roma?"Malen risponde sorridendo in italiano: "Sì, Bobby resterà a Roma". Il video si conclude con la comparsa della scritta gigante "Bobby resta" e le note dell'inno della Roma in sottofondo, sancendo in modo originale la sua permanenza a titolo definitivo fino al 2030.