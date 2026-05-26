VIDEO - Instagram, show di Malen che annuncia il riscatto in un'osteria romana: "Bobby resta"

Donyell Malen ha festeggiato il riscatto ufficiale da parte della Roma con un simpatico video pubblicato sul proprio profilo social. L'attaccante olandese, ormai ribattezzato "Bobby Malen" dalla tifoseria giallorossa, si è reso protagonista di un siparietto in perfetto stile romano. Nelle immagini della clip, il calciatore arriva a bordo di un'Ape Piaggio e ordina un caffè in un'osteria tipica della Capitale. Seduto al tavolo, viene interpellato da un signore che gli domanda: "Sei Bobby? Resti a Roma?". Malen risponde sorridendo in italiano: "Sì, Bobby resterà a Roma". Il video si conclude con la comparsa della scritta gigante "Bobby resta" e le note dell'inno della Roma in sottofondo, sancendo in modo originale la sua permanenza a titolo definitivo fino al 2030.



