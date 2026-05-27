VIDEO - Il riflesso di Svilar su Leao tra le migliori tre parate del campionato

Mile Svilar si è confermato per il secondo anno di seguito il miglior portiere della Serie A. Il numero 1 giallorosso non smette più di stupire e anche in questa stagione è risultato spesso decisivo con degli interventi che hanno portato punti preziosi. DAZN ha elencato, in una speciale classifica, le tre migliori parate del campionato e tra queste c'è anche quella di Svilar contro il Milan.

Nella partita di andata persa a San Siro contro i rossoneri, l'estremo difensore giallorosso si è reso protagonista di una parata mozzafiato su Leao. La conclusione del portoghese è stata intercettata con un riflesso miracoloso da Svilar.



