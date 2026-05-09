VIDEO - Brandt saluta i tifosi del Borussia Dortmund. Il club: "E saremo sempre tifosi del Borussia"

Julian Brandt lascerà il Borussia Dortmund al termine della stagione. Il club tedesco ha pubblicato un video sui propri canali ufficiali che ritrae il calciatore mentre saluta i tifosi sotto la "Gelbe Wand", il "muro giallo" del Signal Iduna Park. "E saremo sempre tifosi del Borussia!" recita la didascalia che accompagna le immagini del centrocampista.

Il profilo di Brandt è stato recentemente accostato alla Roma come possibile rinforzo per il reparto offensivo. Tuttavia, il nazionale tedesco è seguito da diversi top club europei, rendendo particolarmente accesa la concorrenza per assicurarsi le prestazioni sportive del classe 1996.



