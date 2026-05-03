Social, la Roma celebra Sergio Andreoli nella data del suo compleanno (FOTO)

La Roma celebra Sergio Andreoli, nato il 3 maggio del 1922 Con 207 presenze e 10 gol totalizzate in sette stagioni con la maglia giallorossa, il terzino Campione d'Italia nel 41-42 fu il primo calciatore della Roma a indossare la fascia di capitano.
? Il 3 maggio 1922 nasceva Sergio Andreoli
? 207 presenze e 10 gol in 7 stagioni
Terzino sinistro della Roma Campione d'Italia 41-42 ??
L'11 settembre 1949 fu il primo calciatore della Roma a indossare la fascia di capitano ?©️?#ASRoma pic.twitter.com/hafpbojV89
— AS Roma (@OfficialASRoma) May 3, 2026