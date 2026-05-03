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Social, la Roma celebra Sergio Andreoli nella data del suo compleanno (FOTO)

03/05/2026 alle 10:34.
andreoli

La Roma celebra Sergio Andreoli, nato il 3 maggio del 1922 Con 207 presenze e 10 gol totalizzate in sette stagioni con la maglia giallorossa, il terzino Campione d'Italia nel 41-42 fu il primo calciatore della Roma a indossare la fascia di capitano.