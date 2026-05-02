Scudetto Roma Femminile, Gualtieri: "Roma è orgogliosa di voi e vi aspetta in Campidoglio"

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha voluto celebrare la conquista del terzo scudetto consecutivo da parte della Roma femminile. Il primo cittadino ha affidato ai propri profili social un messaggio di congratulazioni per il traguardo raggiunto dalla squadra di Luca Rossettini. "Complimenti ragazze per questo terzo scudetto in quattro anni! Roma è orgogliosa di voi e vi aspetta in Campidoglio per celebrare questo nuovo grandissimo traguardo!", ha scritto Gualtieri. La formazione giallorossa sarà dunque ricevuta ufficialmente presso la sede istituzionale del Comune per ricevere l'omaggio della città.

Complimenti ragazze per questo terzo scudetto in quattro anni! Roma è orgogliosa di voi e vi aspetta in Campidoglio per celebrare questo nuovo grandissimo traguardo! https://t.co/A28xbK3iMq — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) May 2, 2026



